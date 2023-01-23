Гендиректор «Алматинских тепловых сетей» подозревается во взятке в 16 млн тенге – Антикор

Антикоррупционная служба подозревает генерального директора и ряд сотрудников ТОО «Алматинские тепловые сети» в получении взятки в размере 16 млн тенге, а бывшего заместителя директора и главного бухгалтера ТОО «Балхаш жылу» в хищении 272 млн тенге. В обоих случаях подозреваемые признали вину, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

«Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении руководств ТОО “Алматинские тепловые сети” (АлТС) и ТОО “Балхаш жылу”. Генеральный директор и другие сотрудники ТОО “АлТС” подозреваются в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (ст. 366 УК РК)», - говорится в сообщении.

Кроме того, бывший заместитель директора и главный бухгалтер ТОО «Балхаш жылу» подозреваются в совершении хищения свыше 272 млн тенге. По версии следствия, они излишне начисляли заработную плату на свои карточные счета, в то время как у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

«По обоим фактам в связи с полным признанием вины подозреваемыми мера пресечения в виде содержания под стражей не применялась», - добавили в Антикоре.

В данный момент расследование продолжается.