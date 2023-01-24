Задержан бывший заместитель директора Нацмузея по делу Мухамедиулы

Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках этого уголовного дела задержан бывший заместитель директора музея Алмаз Нуразхан.

«В рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП “Национальный музей РК” Нұразхан А.Ш., который в сговоре с А. Мұхамедиұлы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге, при реализации проекта международной выставки “Шествие Золотого человека по музеям мира”», - говорится в сообщении.

С санкции специализированного межрайонного следственного суда Астанв Алмаз Нуразхан заключен под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается.

Арыстанбек Мухамедиулы подозревается в хищении средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как ранее сообщали в антикоррупционной службе, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан». Кроме того, сообщалось, что проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры». Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры в 2014-2019 годах, в последние три года возглавлял Национальный музей. Был задержан в мае прошлого года.

Алмаз Нурзахан до Мухамедиулы возглавлял Нацмузей с апреля по июль 2019 года.