«Казахстан темир жолы» в течение трех лет планирует построить почти 1,3 тыс. км путей

Президент Казахстана принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлана Сауранбаева, который проинформировал об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, планах развития сферы железнодорожного транспорта на предстоящий период, а также о ходе исполнения поручений.

По словам Сауранбаева, грузооборот КТЖ вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости. Общий объем контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Вместе с тем он сообщил, что в течение трех лет планируется построить 1 285 км путей, это позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85%.

Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, о сотрудничестве с крупными зарубежными транспортно-логистическими компаниями.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.