План модернизации домов разработают в Астане

На сегодняшний день 200 домов в Астане непригодны для проживания, а еще более 360 домов – нуждаются в ремонте. В этой связи президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе совещания по развитию столицы поручил разработать план по их модернизации.

«В последнее время прекратился снос старых и ветхих домов. Зато количество введенного в эксплуатацию нового жилья сократилось на 70%. Сейчас 200 домов в Астане непригодны для проживания. В городе действует программа обновления улицы Асан Кайгы. Но за пять лет было снесено только 14% старых домов на этой улице. Люди недовольны плотной застройкой зданий. Дома еще строятся», - сказал Токаев.

Не решена проблема, по его словам, и с центральным отоплением некоторых жилых домов. Из-за этого люди не могут переехать в новые квартиры. Более того, еще более 360 домов нуждаются в ремонте. В связи с чем президент считает необходимым разработать план их модернизации.