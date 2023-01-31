Астана утрачивает «столичный лоск», заявил Токаев

Астана утрачивает свой «столичный лоск» и в ней нет порядка. Хотя на благоустройство города за последние три года выделено 45 млрд тенге, заявил во вторник в ходе совещания по развитию столицы президент Касым-Жомарт Токаев. Он также обратил внимание на отсутствие озеленения и поручил превратить столицу через пять лет в город-сад.

«Следующий вопрос касается благоустройства города. Здесь не должно быть мелочей. Порядок должен быть везде. Но, к сожалению, город утрачивает свой “столичный лоск”. Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора. Отмечается слабая организация работы по уборке снега, а малейший снегопад буквально парализует город. В этом месяце город на несколько дней фактически превратился в настоящий каток», - перечислил проблемы Токаев.

При этом, подчеркнул он, на благоустройство города было выделено 45 млрд тенге за последние три года. Что же касается дворов, то они все «одинаковые, как под копирку». В то время как к каждому двору нужен индивидуальный подход.

«Совместно с экспертами по урбанистике, архитекторами, жителями надо создавать лучшие решения. К примеру, можно проводить открытые конкурсы на лучшую разработку эскизов дворов и общественных пространств. И эта работа должна быть планомерной, а не как сегодня – акимы районов благоустраивают их по своему усмотрению», - высказался президент.

По его мнению, нельзя назвать Астану и зеленым городом, так как нет единой концепции озеленения: «каждый акимат района озеленяет на свой цвет и вкус».

«О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений? Не в полной мере используется потенциал питомника “Зеленстроя”. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10 % многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь», - считает глава государства.

В этой связи он поручил акимату в течение трех лет довести посадку многолетних растений до 50%, а в течение пяти лет Астана должна стать городом-садом. В то же время акимату совместно с Минэкологии надо решить проблему стихийных свалок – их насчитывается 50.

Другой вопрос – бытовая культура горожан. Как отметил президент, чистота Астаны зависит, прежде всего, от ее жителей.