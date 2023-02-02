Это предложение необязательное для правительства
Парламент Канады проголосовал за переселение в страну 10 тыс. уйгуров из Синьцзяна
фото Reuters

Парламент Канады в среду единогласно проголосовал за не имеющее обязательной силы предложение о переселении в страну 10 тыс. уйгурских беженцев из Синьцзяна в течение двух лет, сообщает Reuters.

Палата общин проголосовала 322 голосами за законопроект члена парламента от либеральной партии Самира Зубери, в котором также содержится призыв к правительству признать, что уйгуры и другие тюркские мусульмане, бежавшие в третьи страны, сталкиваются с «давлением и запугиванием» со стороны Китая, чтобы те вернулись.

«Канада всегда будет вносить свой вклад в помощь тем, кто нуждается в защите. Я полон решимости работать с членами всех партий для продвижения мер, изложенных в предложении, принятом сегодня Палатой общин», - говорится в заявлении министра иммиграции Шона Фрейзера.

Принятие этого законопроекта не обязывает правительство премьер-министра Джастина Трюдо следовать этому предложению. Но вероятно, что безраздельная поддержка парламента все-таки заставит его принять меры.

В 2021 году Канада стала одной из первых стран, назвавших геноцидом отношение Китая к уйгурам.

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