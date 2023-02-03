В Туркестанской области подтоплены дворы и улицы в 15 населенных пунктах

В результате паводка в Туркестанской области подтоплены улицы, дворы, один жилой дом и участки дорог областного значения в 15 населенных пунктах, сообщается на сайте МЧС. Эвакуированы 154 человека.

Накануне аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по чрезвычайным ситуациям и поручил усилить меры безопасности.

«Разработаны планы по предупреждению паводков, и начата соответствующая работа. Мобилизуем технику и силы в опасные зоны. Но обильные осадки, быстрое таяние снега из-за резкого потепления делают несколько поселков уязвимыми. Вчера осмотрели водные объекты и реки области. Во всех районах и городах должна быть продолжена работа в усиленном режиме, соблюдены меры безопасности», - сказал Сатыбалды, поручив создать специальные комиссии по расчету причиненного ущерба в каждом районе и селе.

По информации начальника ДЧС Туркестанской области Нургали Жунусова, в связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая вода течет по улицам в 15 населенных пунктах. В настоящее время подтоплены 13 улиц, 186 дворовых территорий и один жилой частный дом. Силами ДЧС с подтопленных участков эвакуированы 154 человека и 200 голов МРС. Люди размещены у родственников, также для временного размещения в Сауранском районе подготовлены четыре эвакуационных пункта.

Кроме этого, затопило 23 участка 11-ти автодорог областного. В Ордабасинском районе повысился уровень воды в каналах «Найман» и «Куртай», в настоящее время вода поступает в реку Арысь. Ведутся работы по укладке 2 500 мешков с песком. В селе Майдантал вырыты искусственные каналы для отвода воды, устранена угроза подтопления дворовых участков. В настоящее время ведутся работы по отводу вод в пяти населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекском районе, Шага Сауранском районе, Шолаккорган Созакском районе и городе Арыс.

Несмотря на то что осадки прекратились, поток воды продолжается. Всего в ликвидационных работах задействованы 308 человек, 51 единица техники, 25 мотопомп, одно плавсредство.

Между тем по данным «Казгидромета», в пятницу, 3 февраля, на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышением температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.