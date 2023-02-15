Казахстан ратифицировал договор с Францией о взаимной правовой помощи

Договор регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи, пути ее осуществления, вызова свидетелей, экспертов и обвиняемого на допросы, временное изъятие лиц, содержащихся под стражей и другие вопросы. В частности, запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, определение счетов в банке, допрос свидетелей, экспертов и обвиняемого, обмена информацией и другие следственные действия.

В договоре также закреплены основания для отказа о предоставлении правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если создает угрозу суверенитету, безопасности страны и общественному порядку, относится к полу, национальности, религии, политическому или идеологическим убеждениям человека, носит политический характер, истек срок давности или если исполнение запроса противоречит законодательству страны.