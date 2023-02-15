Договор регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи
Казахстан ратифицировал договор с Францией о взаимной правовой помощи
Фото пресс-службы президента Казахстана

Казахстан ратифицировал договор с Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соответствующий закон подписал глава государства.

Договор регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи, пути ее осуществления, вызова свидетелей, экспертов и обвиняемого на допросы, временное изъятие лиц, содержащихся под стражей и другие вопросы. В частности, запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, определение счетов в банке, допрос свидетелей, экспертов и обвиняемого, обмена информацией и другие следственные действия.

В договоре также закреплены основания для отказа о предоставлении правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если создает угрозу суверенитету, безопасности страны и общественному порядку, относится к полу, национальности, религии, политическому или идеологическим убеждениям человека, носит политический характер, истек срок давности или если исполнение запроса противоречит законодательству страны.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Казахстана
Новости
В Алматы планируют снести частный сектор в районе ADK и построить школу
Новости
Спасатели извлекли из-под завалов дома в провинции Хатай тело второго казахстанца – МЧС
Новости
Полиция Алматы задержала российского активиста Дениса Козака, объявленного в розыск на родине
Новости
В отношении крупных производителей риса в Кызылординской области начато расследование
Новости
В Минфине озвучили механизм выплаты из Национального фонда детям