На этих участках будут работать пограничные представители
Сенат закрепил предельные участки на казахстанско-кыргызской границе
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Сенат одобрил принятый ранее мажилисом закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)». Со стороны Казахстана это Алматинский, Жамбылский и Таразский участки.

«Протоколом предусматривается определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской госгранице», - сказал в четверг в ходе пленарного заседания сената заместитель председателя КНБ, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.

В частности, со стороны Казахстана участки государственной границы для деятельности пограничных представителей определены: Алматинский участок протяженностью 525 км, Жамбылский – 352 км и Таразский – 380 км. Со стороны Кыргызстана определены Иссык-Кульский, Чуйский и Таласский участки.

Для функционирования пограничного представителя приказом директора погранслужбы будут создаваться представительские аппараты, в который будут входить заместители погранпредставителя, помощники пограничного представителя, секретари, переводчики и офицеры, обеспечивающие связь. Кроме того, при возникновении каких-либо серьезных ситуаций на границе для проведения расследований из числа офицеров пограничных управлений и департаментов будут привлекаться специалисты для решения этих вопросов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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