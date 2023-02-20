Президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев

Украинский лидер отметил, что визит президента США «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев».

О визите американского президента заранее не сообщалось, более того, Белый дом неоднократно заявлял, что организовать его нереально, поскольку невозможно обеспечить безопасность президента в стране во время войны.

Байден должен был посетить Польшу 20-22 февраля и встретиться с ее президентом Анджеем Дудой. Однако ему предложили несколько планов для этой поездки, и один из предусматривал встречу с Зеленским в секретном месте на польско-украинской границе, другой – встречу во Львове. Однако Байден решил поехать в Киев. Он приехал на поезде из Польши.

«Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. В конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против представителей элит и компаний, которые пытаются уклониться от них или поддержать российскую военную машину», - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.