Погода нормализовалась
Возобновлена перевалка нефти на Морском терминале КТК
ФОТО С САЙТА CPC-ONLINE.RU

Перевалка нефти на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена накануне, 22 февраля, сообщается на сайте КТК.

«Нормализация погодных условий позволила 22 февраля Каспийскому Трубопроводному Консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности», - говорится в сообщении.

При этом в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.

«КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий», - добавили в КТК.

Напомним, перевалка была остановлена 19 февраля в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.

А накануне консорциум сообщил, что приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз «в связи с затовариванием». А прокачка нефти в резервуарный парк Морского терминала КТК была остановлена. Вместе с тем прием нефти на НПС «Атырау» (Казахстан) и на НПС «Комсомольская» (Россия) осуществляется в пониженных режимах.

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