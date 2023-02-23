Возобновлена перевалка нефти на Морском терминале КТК

«Нормализация погодных условий позволила 22 февраля Каспийскому Трубопроводному Консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности», - говорится в сообщении.

При этом в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.

«КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий», - добавили в КТК.

Напомним, перевалка была остановлена 19 февраля в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.

А накануне консорциум сообщил, что приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз «в связи с затовариванием». А прокачка нефти в резервуарный парк Морского терминала КТК была остановлена. Вместе с тем прием нефти на НПС «Атырау» (Казахстан) и на НПС «Комсомольская» (Россия) осуществляется в пониженных режимах.