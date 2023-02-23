В результате жесткой посадки вертолета «Казавиаспаса» погибли четыре человека

В результате жесткой посадки вертолета «Казавиаспаса» в Западно-Казахстанской области погибли четыре человека, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

«По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали», - говорится в сообщении.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития вылетают на место происшествия.

Инцидент произошел сегодня в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино. Вертолет Ми-8 совершавший облет трубопровода по заказу АО «КазТрансОйл». На борту находились пять членов экипажа и два пассажира. Ранее в КГА сообщали, что, по предварительным данным, жертв нет, есть пострадавшие.

Как уточнили в МЧС, на борту вертолета находилось шесть человек, из них пятеро – члены экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл». Официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов сообщил, что четверо погибших – сотрудники «Казавиаспаса» МЧС. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку в 54 км от Уральска, он летел по маршруту Атырау - Уральск - Атырау.