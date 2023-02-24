Котельную Талдыкоргана переведут на газ – Смаилов

Находясь с рабочей поездкой в Жетысуской области, премьер-министр Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью ряда инфраструктурных, промышленных и социальных объектов региона. В частности, он посетил городскую котельную «Баскуат» мощностью порядка 200 Гкал/час, которая была введена в 1981 году. Ее планируют перевести на газ.

По данным пресс-службы премьер-министра, котельная сегодня она обеспечивает теплом свыше 500 многоквартирных и 1 тыс. частных жилых домов, 20 школ, 25 детских садов, 10 больниц и 90 административных зданий. Но с учетом интенсивной застройки Талдыкоргана и ежегодного увеличения нагрузки планируется провести ее модернизацию, предусмотрев увеличение мощности до 300 Гкал/час и перевод объекта на газ. Смаилов отметил, что реконструкция котельной повысит качество и надежность предоставляемых потребителям услуг, улучшит экологическое состояние города и приведет к снижению уровня потерь тепла.

«Переход данной котельной на газ очень важен, так как это улучшит ее производительность и внесет существенный вклад в решение экологических проблем. Акимату области нужно ускорить работу по проекту. Правительство, со своей стороны, окажет необходимое содействие», - сказал он.