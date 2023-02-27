Более 12 млн казахстанцев включены в списки избирателей на выборы в мажилис и маслихаты

ЦИК проверил все списки
Тамара Вааль, Астана, Власть
В Центральной избирательной комиссии перепроверили все списки избирателей, в итоге голосовать на выборах в мажилис и маслихаты смогут 12 млн 32 тыс. 550 человек.
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