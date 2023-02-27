Более 12 млн казахстанцев включены в списки избирателей на выборы в мажилис и маслихаты

В Центральной избирательной комиссии перепроверили все списки избирателей, в итоге голосовать на выборах в мажилис и маслихаты смогут 12 млн 32 тыс. 550 человек.

«26 февраля мы получили все массивы списков избирателей, которые имелись и представлены на избирательные участки. В списке избирателей, переданные на участки местным и исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тыс. 550 граждан. Мы их сверили на предмет отсутствия дойников, это 12 млн 32 тыс. 550 уникальных избирателей без повторов и без включения в нескольких местах для голосования», - сказал в понедельник в ходе заседания заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Он напомнил, что с 4 марта граждане смогут проверить себя в списках избирателей. Также о выборах и своих избирательных участках население будет проинформировано посредством смс-сообщений.