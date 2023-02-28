МЧС выдало 179 предупреждений акиматам о неготовности к паводкам

Министерством по ЧС выдано акиматам 179 предупреждений о неготовности к паводкам, однако акимы продолжают сообщать о полной готовности к оперативному реагированию на паводковые угрозы. Об этом заявил во вторник в ходе заседания правительства глава МЧС Юрий Ильин.

«В регионах готовность районов и населенных пунктов к паводкам оценивают рабочие группы из сотрудников территориальных департаментов по чрезвычайным ситуациям и акиматов. Уже выдано 179 предупреждений о неготовности акиматов к паводкам, из которых 113 – в Павлодарской, 15 – в Туркестанской, 13 – в Акмолинской, 10 – в Западно-Казахстанской, по восемь – в Жамбылской и Карагандинской, шесть – в Жетысуской, пять – в Костанайской и одно – в Актюбинской областях», - перечислил Ильин.

При этом, подчеркнул он, последние события с паводками показывают, что в основном к организации превентивных мероприятий и ликвидации последствий привлекаются сотрудники органов гражданской защиты, при том, что «акиматы сообщают о полной готовности к оперативному реагированию на паводковые угрозы».

«В Алматинской области и области Абай для работ по откачке воды, укладке мешкотары, очистке арыков и русел рек, вывоза снега и строительства защитных дамб привлекались воинские части гражданской обороны, пожарные и спасатели. В экстренных случаях для откачки воды привлекаются пожарные машины, нецелевое использование которых приводят к выводу из строя и дорогостоящему ремонту», - привел пример глава МЧС.

Тем временем, добавил он, при неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тыс. домов и свыше 700 тыс. граждан.