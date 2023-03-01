«КазТрансОйл» планирует отправить еще 20 тыс. тонн нефти в Германию в марте

АО «КазТрансОйл» в марте планирует осуществить транзит еще 20 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию, сообщил в среду директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании Шынгыс Ильясов. Первая партия в таком же объеме уже поступила в нефтепроводы «Транснефти».

«В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, АО “КазТрансОйл” в марте планирует осуществить транспортировку 20 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО “Транснефть” по направлению пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию», - сообщил Ильясов.

Он отметил, что «КазТрансОйл» подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тыс. тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию в I квартале, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.

Напомним, в феврале «КазТрансОйл» обеспечило поставку в Германию первой партии казахстанской нефти в объеме 20 тыс. тонн. В декабре 2022 года компания направила годовую заявку на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в 2023 году по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в Германию.