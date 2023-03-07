Назначен председатель комитета административной полиции МВД

Им стал ранее исполнявший обязанности главы комитета Кайсар Султанбаев
Председателем комитета административной полиции министерства внутренних дел назначен Кайсар Султанбаев, сообщает Polisia.kz.
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