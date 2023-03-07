Назначен председатель комитета административной полиции МВД

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства председателя комитета административной полиции. По согласованию с администрацией президента им назначен полковник полиции Кайсар Султанбаев, который с сентября прошлого года исполнял обязанности главы комитета.

Марат Ахметжанов отметил, что Султанбаев имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

Представляя нового руководителя министр также подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.