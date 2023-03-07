Им стал ранее исполнявший обязанности главы комитета Кайсар Султанбаев
Назначен председатель комитета административной полиции МВД
фото polisia.kz

Председателем комитета административной полиции министерства внутренних дел назначен Кайсар Султанбаев, сообщает Polisia.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства председателя комитета административной полиции. По согласованию с администрацией президента им назначен полковник полиции Кайсар Султанбаев, который с сентября прошлого года исполнял обязанности главы комитета.

Марат Ахметжанов отметил, что Султанбаев имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

Представляя нового руководителя министр также подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.

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