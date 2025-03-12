В Казахстане пересмотрят законодательство в части обеспечения безопасности аэропортов

После захвата заложника в аэропорту Алматы в Казахстане пересмотрят законодательство в части обеспечения безопасности таких объектов, сообщил в среду журналистам в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

«В 2009 году были определенные изменения (в законодательство – В.): если ранее обеспечение безопасности было возложено на подразделение транспортной полиции, то после изменений законодательно обеспечение безопасности возложено на службу авиационной безопасности аэропортов. Мы будем пересматривать многие законодательные поправки, принятые ранее», - сказал Адилов.

Кроме того, добавил он, по итогам расследования уголовного дела и комплексной проверки системы безопасности аэропортов и вокзалов МВД поставит вопрос «о пересмотре действующих алгоритмов».

«Сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки, и по результатам проверок мы сообщим о принятых мерах. При наличии недостатков мы их доведем до общественности», - заверил замминистра.

В целом, по его словам, сейчас проводится большая проверка, и по ее итогам будет дана правовая оценка всем службам аэропорта, в том числе службе авиационной безопасности.

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина напал на сотрудницу предполетного досмотра и угрожал ей ножом. Через несколько минут его обезвредил другой мужчина, которого позже президент представил в государственной награде.

В отношении нападавшего возбуждено уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: захват заложника, хулиганство с применением оружия и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Задержанный с санкции суда арестован на два месяца.

После случившегося МВД инициировало комплексную проверку системы безопасности аэропортов и вокзалов.