Назначен глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД

Он также будет заместителем министра внутренних дел
Тамара Вааль, Астана, Власть
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Абая Кайырбекова заместителем министра внутренних дел – председателем комитета уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба главы государства.
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