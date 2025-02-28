Он также будет заместителем министра внутренних дел
Назначен глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Абая Кайырбекова заместителем министра внутренних дел – председателем комитета уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба главы государства.

Абай Кайырбеков возглавлял департаменты уголовно-исполнительной системы Костанайской области и города Алматы. С сентября 2023 года по январь 2025 года был и.о. заместителя председателя комитета уголовно-исполнительной системы, последний месяц был и.о. председателя КУИС.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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