Усилить работу в сфере религии поручил акимам Токаев

В понедельник в ходе совещания с участием премьер-министра, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу в сфере религии.

«Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития Казахстана. И для реализации это задачи требуются «совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества».