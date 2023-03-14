В поселке в Актюбинской области талые воды подтопили дома, дворы и спорткомплекс

В поселке Кобда в Кобдинском районе Актюбинской области из-за интенсивного таяния снега оказались подтоплены полтора десятка домов, почти 30 дворов, а также здание спорткомплекса и кафе. Власти региона заверяют, что ситуация под контролем.

«13 марта в Кобдинском районе из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в пос. Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 28 дворовых территорий, здания ФОК, 1 кафе, расположенных на окраине населенного пункта. Жители размещены в эвакуационном пункте. В настоящее время проводится подворовой обход домов, принимаются меры по укладке мешкотары. Откачано свыше 6 тыс. кубометров талых вод», - сообщил заместитель руководителя аппарата акима области Ержан Байтанаев, отметив, что ситуация находится на контроле руководства региона.

В противопаводковых мероприятиях задействованы 35 единиц специализированной техники, 123 человека.

Кроме этого, талая вода дошла до села Егиндыбулак, но власти заверяют, что угрозы жилым домам и личным подсобным хозяйствам нет.

В Актобе контроле находятся четыре участка, где ппериодически откачивают талые воды, но в целом, по данным акимата, в настоящее время по городу подтопленных улиц нет.

С начала паводкового периода в Актобе и районах принято 1 514 заявок, всего по области откачано более 181 тыс. кубометров талых вод, прочищено 26,1 км арыков, завезено 4 972 кубометров инертного материала, уложено 3 320 штук мешкотары, из населенных пунктов вывезено более 524,9 тыс. кубометров снега, дополнительно задействовано 138 ассенизаторов.