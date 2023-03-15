Более 18 тыс. казахстанцев уже подали заявки на процедуру банкротства

С 3 марта поступило более 18 тысяч заявлений от граждан на процедуру банкротства, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«В основном заявления поступают через портал электронного правительства eGov.kz (94%), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%)», - уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что согласно закону о банкротстве физических лиц в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям: долг перед банками, микрофинансовыми организациями и/или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП); просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев; отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке; проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

«Проверка на соответствие указанным критериям проводится в автоматическом режиме, путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро», - отметили в Минфине.

Уже известно, что некоторые граждане не могут рассчитывать на банкротство по следующим причинам: есть частичное погашение долга в течение 12 месяцев; есть имущество; отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО; есть регистрация индивидуального предпринимателя; являются получателями АСП в период менее шести месяцев.

По информации министерства, этим гражданам на телефон будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства. После этого они могут повторно подать заявление только через три месяца при соответствии критериям. Для этого им необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган: о наличии имущества, об участии в юридических лицах – в ЦОН или на портал электронного правительства; о зналичии емельных участков, сельскохозяйственных животных и специальной техники – в местный акимат; по автотранспорту – в Специализированные ЦОНы; о наличии индивидуального предпринимательства – в районное управление госдоходов; о сумме кредита, сроках погашения – в соответствующий банк, МФО или коллекторскую организацию. Если они не выдают соответствующий документ, граждане могут обратиться в региональное отделение агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«Если должнику отказано во внесудебном банкротстве по причине наличия имущества он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства (статьи 6, 20-22 Закона)», - добавили в Минфине.