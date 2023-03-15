Дела о разводах и разделе имущества передадут в суды по делам несовершеннолетних

В Казахстане расширят подсудность ювенальных судов. В частности, в компетенцию специализированных межрайоных судов по делам несовершеннолетних передадут гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей. Такие нормы заложены в проектах конституционных законов «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы», которые в четверг сенат одобрил во втором чтении.

«В ходе обсуждения проект Конституционного закона “О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан”» и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения следующих изменений и дополнений: исключен институт “старших судей”, осуществляющих организацию судопроизводства в отдаленных и малосоставных судах. Из компетенции Верховного суда переданы в ведение Высшего судебного совета кадровые полномочия по внеконкурсному назначению судей, исключена поправка о сроках привлечения судей в отставке к отправлению правосудия, введено право выбора прохождения стажировки кандидатами на судейскую должность после получения рекомендации Высшего судебного совета, а также скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта», - сказала сенатор Айгуль Аргынбекова.

В проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы» сенаторы доработали нормы, касающиеся оснований отмены либо изменения решения суда в апелляционном порядке, и уточнили полномочия Высшего судебного совета, касающиеся кадровых вопросов.

Вместе с тем законопроект направлен на совершенствование процессуального законодательства и реформирование судебной системы в части расширения подсудности ювенальных судов, усиления роли апелляционной инстанции, совершенствования процессуального статуса представителей, усиления ответственности руководителей административных органов и усиление роли и статуса Высшего судебного совета. В частности, как отмечается в заключении профильного комитета сената, документом расширяются полномочия апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу, исключая факты возврата дела в суд первой инстанции. Также предусматривается передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.