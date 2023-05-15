Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов.

«В ходе телефонного разговора глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции. Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах», - сообщила пресс-служба Акорды.

Лидеры стран также обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между странами.

Отметим, что глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер официально заявил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог одержать победу в первом туре президентских выборов, набрав 49,51% голосов. Его главный соперник – кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая.