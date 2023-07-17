В северной и западной половине страны ожидаются сильные дожди
40-градусная жара сохранится на юго-востоке Казахстана
фото Жанары Каримовой

18-20 июля в северной и западной части Казахстана ожидаются сильные дожди, а на юго-востоке республики сохранится 40-градусная жара, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни северная половина Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 18-19 июля на западе, северо-западе, 18-20 июля на севере, северо-востоке», - сообщают синоптики.

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога Северо-Западного антициклона будет преимущественно без осадков. 18-19 июля днем на юго-востоке республики ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

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