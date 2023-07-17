Оплата за парковку в Алматы на участках без новых табличек взиматься пока не будет – акимат

Оплата за парковку на участках без новых информационных табличек и обозначенных зон в Алматы взиматься не будет, сообщает пресс-служба акимата города. Работы по замене табличек с указанием нового оператора уже проводятся в Медеуском районе – здесь парковки нового оператора заработают в первую очередь.

«Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах. На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты. Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет», – говорится в сообщении акимата.

До полного запуска программного обеспечения государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы паркинг» продолжать принимать оплату будет компания А-parking, экс-руководителей которой в марте осудили по уголовной статье о хищении. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора «Алматы паркинг».

Оплатить парковку можно при помощи QR-кода, указанного на табличках, через мобильное приложение «Парковки Алматы» для пользователей Android и на сайте almaty-parking.kz. При этом оплата через QR-код доступна только пользователям приложения Kaspi, до конца августа к работе подключится Halyk Bank, также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank и «Банк ЦентрКредит». С 11 августа у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.

«КГП на ПХВ "Алматы паркинг" совместно с районными акиматами продолжается работа по выявлению наиболее загруженных улиц, определяются места локации для установки платных парковок. Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата города Алматы. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются», – сообщает акимат.