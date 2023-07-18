В национальном пантеоне осталось только четыре места для захоронения

В национальном пантеоне из 25 мест для захоронения занято 21 место, сообщил заместитель акима Есильского района Дәрменияр Кыдырбекулы в ходе обсуждения в маслихате вопросов цифровизации распределения и содержания мест захоронений.

«Есть 25 мест захоронений, из них уже занято 21. То есть из 25 мест только четыре остаются пустыми», - цитирует Кыдырбекулы агентство «Казинформ».

Напомним, национальный пантеон площадью 4 га расположен в 17 км от Астаны, в окрестностях мавзолея Кабанбай-батыра. Он является объектом государственного значения, созданным в память о государственных деятелях, деятелях культуры, науки и гражданах, внесших вклад в развитие Казахстана. Захоронению в пантеоне подлежат президенты Казахстана, премьер-министры страны и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, государственные советники, руководители администрации президента, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы». С лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие супруги.