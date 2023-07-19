92% – это с учетом техники, подаренной представителями ООН
Резерват «Семей орманы» оснащен техникой на 92%, более 70% из которой изношена
иллюстративное фото МЧС

Тамара Вааль, Астана, Власть

Оснащенность техникой лесного природного резервата «Семей орманы» на сегодняшний день составляет 92%, из которой более 70% изношена, сообщили в акимате области Абай.

«На сегодняшний день оснащенность техникой составляет 92%. Более 70% изношена. В этом году из республиканского бюджета выделены средства в размере 1,4 млрд тенге. На эти средства в 2023 году планируется приобретение 51 единицы пожарной техники, 38 единиц малой пожарной техники, 44 патрульных автомобиля», - цитирует пресс-служба акимата и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Данияра Тургамбаева.

Он выразил надежду, что до конца года оснащенность техникой будет полная.

Вместе с тем, как сообщили в акимате, при поддержке программы развития ООН в Казахстане резервату передали радиотехническое оборудование, в том числе 220 аналоговых переносных радиостанций, 110 автомобильных радиостанций и 150 автомобильных антенн.

Напомним, 8 июня в природном резервате «Семей орманы» произошел пожар, его общая площадь превысила 60 тыс. га. В результате ЧС погибли 15 человек, в том числе 14 работников лесничества. Родственники погибших заявляли, что лесники поехали на тушение пожара на личных автомобилях, у них не было даже работающих раций. Министр по ЧС Юрий Ильин был освобожден от занимаемой должности, акиму области президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор. По факту пожара возбуждено два уголовных дела: за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц, и по факту халатности должностных лиц.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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