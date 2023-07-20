В видео рассказывается о реагировании властей на аварию в ноябре прошлого года
Акимат ВКО потратил почти 15 млн тенге на видеоролик об аварии на ТЭЦ в Риддере
фото с сайта rus.azattyq.org

Акимат Восточно-Казахстанской области потратил 14 млн 880 тыс. тенге на производство видеоролика «Риддер ТЭЦ: от ЧС к HAPPY END», в котором рассказывается о реагировании властей на аварию на ТЭЦ в ноябре прошлого года, в результате которой город остался без тепла, сообщает «Радио Азаттык».

Ранее о закупке способом из одного источника сообщил Тelegram-канал ProTenge, в акимате области эту информацию «Азаттыку» подтвердили. Отмечается, что единственным победителем тендера была объявлена компания «Алюстрой». Согласно информации на сайте госзакупок, договор с компанией был заключен 22 июня, после того как акимом области стал Ермек Кошербаев.

Акимат ВКО в ответе на запрос «Азаттыка» заявил, что видеоролик был создан с целью предоставления «объективной, точной» информацию о деятельности республиканских и местных исполнительных органов,. Распространение видео способствует «ознакомлению населения с работой над решением возникающих проблем, информированию жителей о принятых властями мерах, направленных на защиту интересов населения и обеспечение жителей теплом в сложной ситуации».

Занимавший ранее пост акима Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в апреле говорил, что на решение проблем ТЭЦ Риддера и подготовки города к следующему отопительному сезону необходимо около 8 млрд тенге. А 15 июля уже новый глава региона Ермек Кошербаев сообщал, что на капитальный ремонт ТЭЦ и закупку оборудования из республиканского бюджета планируют направить 9,8 млрд тенге. По информации же министерства энергетики, общая сумма ремонтных работ составляет 8,3 млрд тенге.

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