На проспекте Аль-Фараби в Алматы вновь перекрыли движение

С 23:00 четверга, 20 июля, до 6:00 утра субботы, 22 июля, перекрыто движение на разворотных съездах по проспекту Аль-Фараби в Алматы, сообщает Telegram-канал Almaty_Joly.

Так, перекрыто движение по разворотному съезду при движении в восточном направлении от бульвара Мендикулова в сторону пр.Достык, а также по съезду с пр. Достык в западном направлении и на пр. Достык в восточном направлении.

Объезд закрытого участка осуществляется по бульвару Мендикулова, по проспекту Назарбаева, а также по улицам Сатпаева и Жолдасбекова.

Для проезда с пр. Аль-Фараби на пр. Достык в южном направлении объезд организован по пр. Назарбаева, ул. Жолдасбекова и пр. Достык.

Движение транспорта по пр. Достык осуществляется в обычном режиме.

