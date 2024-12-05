Строительство развязки на Сейфуллина – Жансугурова в Алматы закончится летом 2025 года

Маслихат Алматы в ближайшее время будет рассматривать проект трехлетнего бюджета мегаполиса. Как сообщили в пресс-службе, в бюджете заложены средства на завершение в 2025 году строительства транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и пробивок улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.

По данным маслихата, пробивка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара общей протяженностью 3,2 км завершится в июле.

В мае планируется завершить пробивку проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города.

«Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам», - уточнили в маслихате.

В июне планируется полностью завершить строительство развязки на Жансугурова и Сейфуллина, с благоустройством прилегающей территории. Здесь будут два тоннеля по проспекту Сейфуллина, четыре надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение.

«На сегодня произведено устройство асфальтобетонного покрытия всех съездов, возведен один надземный пешеходный переход, ведутся работы по переустройству канализационных и контактных сетей. Кроме того, завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тоннелей “Западный” и “Восточный” по проспекту Сейфуллина», - отметили в пресс-службе маслихата.

После ввода развязки в эксплуатацию пропускная способность по ул. Жансугурова увеличится на 15%, по пр. Сейфуллина – на 20%.

Отметим, что строительство транспортной развязки Сейфуллина – Жансугурова рассматривалось еще в 2015 году. Однако акимат отложил проект на два года из-за отсутствия финансирования. Через три года, в 2018-м, власти Жетысуского района обещали, что развязку построят к концу 2019 года. В сентябре 2024 года аким Алматы на встрече с жителями Ауэзовского района говорил, что строительство развязки завершат до конца 2024 года.

Также до конца года акимат обещал завершить пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова.

В феврале 2023 года аким города Ерболат Досаев сообщал, что пробивку проспекта Абая до границы города завершат до конца года, а в августе сроки уже сдвинули на сентябрь 2024 года. Тогда Досаев объяснял это тем, что «ведется корректировка ПСД, до конца года планируется получить заключение госэкспертизы». В июле этого года аким сообщал, что пробивка проспекта Абая до границы города завершится в ноябре.