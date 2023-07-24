В Караганде по решению суда приостановлено строительство 10 жилых комплексов

Отдел архитектуры и градостроительства города Караганда провел внеплановую проверку и выявило, что застройщики работали без разрешительных документов.

«Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку 10 компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314 “Строительство без проектной документации”, 321 “Строительство без сопровождения авторско-технического надзора” и 463 “Строительство без талона-уведомления ГАСК” КоАП РК. На всех наложены штрафы», - сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.

В список недобросовестных застройщиков вошли: ТОО «T-K Building» (ЖК «Al-Farabi»); ТОО «TT INVEST-2022» (ЖК «Хан»); ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»); ТОО «Baiterek-2022» (ЖК «Аманат»); ТОО «СМК Group» (ЖК «Baiterek»); ИП «Григорян Ш. Н.» (МЖД); ТОО «TBL building» (МЖД «Tole Bi 2»); ТОО «Revival Аlliance» (МЖД по ул. Ержанова, 63/2); ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты отбасы»); ТОО «Optima-Stroy» (ЖК «Династия»). Объекты не допустят к эксплуатации, если нарушения не будут устранены.

Кроме того, в экономическом суде находятся иски о признании ЖК Al-Farabi (застройщик ТОО «Т-К Building»), ЖК «Хан» (застройщик ТОО «ТТ-Инвест») и ЖК «Нура» (застройщик ТОО «Satti Lux Stroy») самовольной застройкой. Также 15 компаний были оштрафованы за незаконное привлечение средств дольщиков.