Обвиняемый уклонился от уплаты 460 млн тенге платежей за перевозку по международному транзитному тарифу
Расследование дела о «сером» импорте российского зерна завершено
фото с сайта КТЖ

Завершено досудебное расследование по факту выявления схемы нелегального ввоза российской пшеницы в Павлодарскую область по формальным договорам для последующего экспорта в страны Центральной Азии под видом казахстанской продукции, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

Как напомнили в АФМ, обвиняемый в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы на сумму свыше 1 млрд тенге по фиктивным счетам-фактурам, подтверждающим их казахстанское происхождение. Таким образом, он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.

«Досудебное расследование завершено. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в АФМ.

В ведомстве добавили, что за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено пяти человек за выписку фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

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