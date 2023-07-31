Сотрудник банка в Кызылординской области подозревается в хищении более 600 млн тенге

Факт хищения более 600 млн тенге в одном из банков в Кызылординской области расследуется территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу.

«В ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге. Установлено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз», - говорится в сообщении АФМ.

На изъятых записях с камер видеонаблюдения за период с 2021 по 2023 годы зафиксировано, что подозреваемый выносил упакованные пачки денег в рукаве халата.

«Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении. В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге. Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор», - проинформировали в ведомстве.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.