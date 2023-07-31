Air Astana подписала новое интерлайн соглашение
Казахстанцы смогут летать из Алматы в Баку пять раз в неделю
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АВИАКОМПАНИИ

Air Astana заключила код-шер партнерство с Azebaijan Airlines, которое предусматривает, что авиакомпании будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку – Алматы – Баку с частотой пять раз в неделю, сообщила пресс-служба казахстанской авиакомпании.

«Код-шер сотрудничества предоставляют казахстанцам больше направлений для путешествий, гибкость, удобство и качество полетов. Комбинируя перелеты на одном билете, пассажиры получают доступ к широкой сети маршрутов и услуг авиакомпаний-партнеров Air Astana. К примеру, при задержке или отмене рейса одного перевозчика, пассажиры могут быть перебронированы на рейсы компании-партнера», - пояснили в пресс-службе.

Первое интерлайн соглашение было подписано Air Astana в 2005 году, и в настоящее время у авиакомпании есть код-шер соглашения со следующими авиаперевозчиками: Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, AZAL и Turkish Airlines.

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