Президент Нигера призвал мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране

Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный от должности в результате военного переворота в ночь на 27 июля, призвал США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Текст его заявления опубликован в издании The Washington Post .

«Я пишу это как заложник. Нигер подвергается нападению со стороны военной хунты, которая пытается свергнуть нашу демократию, и я всего лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены в тюрьму. Этот переворот, предпринятый против моего правительства фракцией вооруженных сил 26 июля, не имеет никакого оправдания. Если это удастся, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира», - говорится в колонке.

Он напомнил, что его правительство пришло к власти в результате демократических выборов в 2021 году, поэтому, считает он, необходимо противодействовать любой попытке свергнуть его.

Базум обвиняет «заговорщиков» в ложных утверждениях, что они действовали для защиты безопасности Нигера, поскольку война против террористов-джихадистов терпит неудачу и что экономическое и социальное управление, включая партнерство с США и Европой, нанесло ущерб стране. Он подчеркнул, что иностранная помощь составляет 40% национального бюджета страны, «но она не будет доставлена, если переворот увенчается успехом».

А что касается террористической группировки «Боко Харам», то за два года на юге почти не было нападений, и беженцы возвращаются в свои деревни, добавил он. Также не подвергаются нападениям север и запад страны. Базум уверен, что «Нигер сейчас является самым безопасным за последние 15 лет», и ситуация с безопасностью «значительно лучше, чем у соседей Мали и Буркина-Фасо», чьи правительства созданы в результате военного переворота. При этом он утверждает, что «вместо того чтобы решать проблемы безопасности путем укрепления собственного потенциала, они нанимают преступных российских наемников, таких как группа Вагнера, в ущерб правам и достоинству своего народа».

Также Базум заявляет, что в стране восстанавливается экономический рост, и «мы не можем позволить себе потерять этот импульс». Он напомнил, что «соседи по ЭКОВАС» объявили о санкциях, которые включают запрет на экспорт и импорт нефти и приостановку трансграничных финансовых операций. И, по его словам, «эти меры уже демонстрируют, каким будет будущее при авторитарной хунте без видения и надежных союзников».

«Хотя эта попытка государственного переворота является трагедией для нигерийцев, ее успех будет иметь разрушительные последствия далеко за пределами наших границ. По открытому приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через группу Вагнера, чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине», - считает он.

Также, по его мнению, «Боко харам» и другие террористические движения могут воспользоваться нестабильностью в стране, используя Нигер в качестве плацдарма для нападения на соседние страны и подрыва мира, безопасности и свободы во всем мире.

«Я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и соблюдение верховенства права, — единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом», - заключил Базум.

В ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Военные из президентской гвардии объявили, что президент страны Мохамед Базум и члены его семьи отстранены от власти. Военные уже назначили новых глав регионов и денонсировали военные соглашения с Францией.

Мохамед Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть. Предыдущий переворот произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.