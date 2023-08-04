В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов – КТК

В порту Новороссийска возобновилось движение судов после ночной атаки дронов, сообщили в пятницу в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

«В 10:39 по московскому времени был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск», - сообщили в консорциуме.

В данное время КТК осуществляет отвод танкера от выносного причального устройства-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера.

В пятницу утром министерство обороны России заявило, что «вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск». По данным экстренных служб, в акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы. В соцсетях писали о взрыве в Южной Озереевке — в населенном пункте на берегу Черного моря в восьми километрах от Новороссийска. Там находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума. В КТК заверили, что терминал в результате атаки не пострадал, но на движения судов в порту установлен временный запрет.