Строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 в Темиртау затягивается

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал ход проводимых работ. Как ему доложили, все работы идут по графику, кроме строительства седьмого котла на ТЭЦ-2 Темиртау: здесь работы затягиваются.

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский доложил, что ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению, а реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования. Роман Скляр сделал предупреждение, обозначив необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.

Также Скляру представили программу ремонта тепловых сетей в Темиртау. В городе идет реконструкция по всем наиболее изношенным участкам тепломагистралей, завершить работы должны к началу отопительного сезона.

Кроме этого, вице-премьер посетил энергоисточники области в Топаре, Шахтинске и Караганде. Руководство ГРЭС «Топар» сообщило, что капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования идет по графику, работы выполнены на 60%. Также по графику идут работы по ремонту 16 котлов и 10 турбин на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 компании «Караганда Энергоцентр». Общая стоимость ремонтной программы этого года — свыше 13 млрд тенге. Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства третьего тепловывода. Проект реализуется поэтапно и должен обеспечить теплом новостройки города.

Между тем в этом году ремонтируют три котла и две турбины Шахтинской ТЭЦ, износ которой составляет 75%. На протяжении 10 лет здесь не было капитального ремонта оборудования. Вице-премьер подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок.