Нигер закрыл воздушное пространство, опасаясь военного вмешательства извне

Нигер закрыл свое воздушное пространство в воскресенье, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств, сообщает Reuters. Главы оборонных ведомств ЭКОВАС согласовали возможный план военных действий, если задержанный президент Нигера Мохамед Базум не будет освобожден и восстановлен в должности к установленному сроку. Но лидеры переворота отказались выполнить эти требования.
Как заявил представитель хунты по национальному телевидению в воскресенье вечером, «перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более очевидной... воздушное пространство Нигерии закрыто». По его словам, в двух центральноафриканских странах была проведена предварительная переброска войск в рамках подготовки к интервенции. Представитель хунты заверил, что Вооруженные силы Нигера и силы обороны и безопасности «готовы защищать целостность территории».
В ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Военные из президентской гвардии объявили, что президент страны Мохамед Базум и члены его семьи отстранены от власти. Военные уже назначили новых глав регионов и денонсировали военные соглашения с Францией. Мохамед Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции. В начале августа он призвал США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его мнению, весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России
Седьмой за три года переворот в Западной и Центральной Африке потряс регион Сахель, один из самых бедных в мире. Учитывая его урановые и нефтяные богатства, а также его ключевую роль в войне с исламистскими боевиками, Нигер имеет важное значение для США, Европы, Китая и России. А военная угроза ЭКОВАС вызвала опасения по поводу дальнейшего конфликта в регионе. И любое военное вмешательство может быть осложнено обещанием хунты в соседних Мали и Буркина-Фасо в случае необходимости прийти на защиту Нигера.