Нигер закрыл воздушное пространство, опасаясь военного вмешательства извне

Нигер закрыл свое воздушное пространство в воскресенье, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств, сообщает Reuters . Главы оборонных ведомств ЭКОВАС согласовали возможный план военных действий, если задержанный президент Нигера Мохамед Базум не будет освобожден и восстановлен в должности к установленному сроку. Но лидеры переворота отказались выполнить эти требования.

Как заявил представитель хунты по национальному телевидению в воскресенье вечером, «перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более очевидной... воздушное пространство Нигерии закрыто». По его словам, в двух центральноафриканских странах была проведена предварительная переброска войск в рамках подготовки к интервенции. Представитель хунты заверил, что Вооруженные силы Нигера и силы обороны и безопасности «готовы защищать целостность территории».

В ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Военные из президентской гвардии объявили, что президент страны Мохамед Базум и члены его семьи отстранены от власти. Военные уже назначили новых глав регионов и денонсировали военные соглашения с Францией. Мохамед Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции. В начале августа он призвал США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его мнению, весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России

Седьмой за три года переворот в Западной и Центральной Африке потряс регион Сахель, один из самых бедных в мире. Учитывая его урановые и нефтяные богатства, а также его ключевую роль в войне с исламистскими боевиками, Нигер имеет важное значение для США, Европы, Китая и России. А военная угроза ЭКОВАС вызвала опасения по поводу дальнейшего конфликта в регионе. И любое военное вмешательство может быть осложнено обещанием хунты в соседних Мали и Буркина-Фасо в случае необходимости прийти на защиту Нигера.