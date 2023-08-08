Ужесточить требования по выдаче земельных участков под строительство у водоемов поручил премьер

В Казахстане необходимо ужесточить требования по выдаче земельных участков под строительство вблизи водоемов. Такое поручение во вторник в ходе рассмотрения правительством вопроса подготовки к паводковому периоду дал премьер-министр Алихан Смаилов. Также он заявил, что в стране будет разработана цифровая платформа по моделированию паводков.

«Подтопления населенных пунктов повторяются также из-за несоблюдения норм при строительстве объектов. Подтопленные дома в текущем году в Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях располагались на территории водоохранной полосы. Здесь заинтересованным госорганам необходимо выработать меры по ужесточению требований о выдаче земельных участков под строительство близ водоемов», - сказал Смаилов.

Особое опасение, по его словам, вызывает состояние гидротехнических сооружений. В связи с этим премьер указал министру экологии на необходимость координации ремонтных работ не только республиканских сооружений, но и коммунальных и частных водохранилищ и дамб, которые «остаются без внимания уже на протяжении многих лет».

«Министерству индустрии и акимам регионов продолжить работу по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к прохождению повышенных объемов воды. Министерству экологии совместно с министерствами цифрового развития и по чрезвычайным ситуациям разработать цифровую платформу по моделированию паводков для всех регионов страны», - также поручил Смаилов.

Глава кабинета министров напомнил, что значительное отставание от сроков реализации дорожной карты «неизбежно приведет к ее неисполнению». Это, в свою очередь, увеличит риск подтопления и нанесения материального ущерба населению.

«Заинтересованным госорганам в первоочередном порядке необходимо усилить контроль исполнение противопаводковых мероприятий, запланированных до конца текущего года», - добавил премьер-министр.

Он также поручил до осени завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке труб и арыков, проверке состояния гидротехнических сооружений и подготовке водоотводных каналов.