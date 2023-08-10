Казахстанцам вернут более 950 млн тенге за отопление

Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики и его территориальные подразделения завершили перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану. В результате потребителям вернут более 950 млн тенге.

«Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года), - пояснили в комитете.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с нормами законодательства субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха – напрямую потребителям либо путем снижения тарифа.

Таким образом, за прошедший отопительный период субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета, на общую сумму 957 807,22 тыс. Тенге, в том числе: по городу Астана – 514,491 тыс. тенге; по городу Алматы – 15 876,45 тыс. тенге; по области Абай – 755,134 тыс. тенге; по Алматинской области – 9 199,56 тыс. тенге; по Акмолинской области – 18 924,83 тыс. тенге; по Атырауской области – 11 640,57 тыс. тенге; по Актюбинской области – 6 211 тыс. тенге; по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тыс. тенге; по Жамбылской области – 79 096,62 тыс. тенге; по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тыс. тенге; по Карагандинской области – 338 261,08 тыс. тенге; по Кызылординской области – 21 627,50 тыс. тенге; по Мангистауской области – 1 214,63 тыс. тенге; по Павлодарской области – 2 044,91 тыс. тенге; по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тыс. тенге.