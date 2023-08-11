Участковые вправе проверять регистрацию животных только на основании жалоб и обращений – Минэкологии

С 1 сентября в Казахстане владельцы собак и кошек обязаны чипировать своих домашних питомцев. Но участковые инспекторы полиции не будут ходить по квартирам и проверять наличие чипов, сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Андрей Ким. Однако, добавил он, при наличии жалоб правоохранительные органы могут провести проверку либо задать вопросы о наличии паспорта и чипа.

«Никто ходить по квартирам не будет. Это ваше конституционное право, вы можете никого не пускать (в свой дом – В.). Но при выявлении каких-либо нарушений, например, сосед пожаловался, что ваша собака бегает без ошейника во дворе. После установления владельца собаки может возникнуть вопрос о регистрации животного», - объяснил Ким.

Отвечая на вопрос, может ли участковый подойти без причины к владельцу животного на улице, он пояснил, что, «чтобы проверить есть ли у собаки чип или нет, нужно иметь специальный сканер».

«Как владелец вы можете распечатать паспорт и показать что да, есть. Но полномочия участкового инспектора позволяют задать этот вопрос», - добавил зампред комитета.

В целом, по его словам, чипирование животных – это больше гражданская ответственность самих владельцев животных.

«Вы как собственник имущества обязаны принимать меры по учету (животного – В.). Вы же когда машину покупаете, вы же ее регистрируете. Когда вы покупаете кошку или собаку, вы должны их зарегистрировать за свой счет», - подчеркнул Ким.

Напомним, с 1 сентября в Казахстане начнет действовать норма по обязательному чипированию домашних животных.