Веерные отключения электроэнергии в Мангистауской области продлятся до 18 августа

В Мангистауской области вступили в силу ограничения на использование электроэнергии в соответствии с утвержденным графиком. Как сообщила пресс-служба акимата региона, с сегодняшнего дня и до 18 августа в городах Актау и Жанаозен, а также в ряде других населенных пунктов будет действовать режим веерного отключения электроэнергии.

«На фоне проводимых ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на МАЭК-е были введены временные ограничения на потребление электроэнергии в Мангистауской области. 14 августа специалистами были отработаны различные сценарии и составлен график подачи электроэнергии. На данный момент график составлен со вторника, 15 августа, до пятницы, 18 августа включительно. О дальнейшем, возможном продлении данного режима подачи электроэнергии жители области будут оповещены заранее», - проинформировали в акимате.

В частности, отключения электроэнергии коснутся городов Жанаозен, Форт-Шевченко, Актау, а также села Курык, где находится морской порт, и других населенных пунктов. Отключать электроэнергию будут на три часа.

О проблемах с обеспечением электроэнергией в регионе стало известно вечером 11 августа. Из-за отключения турбины соседние энергоузлы перешли на изолированную работу, нарушилась работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск. Накануне из-за ремонта турбины энергоблока №3 станции «МАЭК» частично была приостановлена подача электричества в Жанаозене, Форт-Шевченко и в четырех районах Мангистауской области — Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском и Каракиянском. Энергоблок №3 находится в аварийном состоянии; энергоблоку №1 также требуется срочный ремонт. Специалисты «МАЭК» планировали закончить ремонтные работы на третьем энергоблоке до полуночи 14 августа, на первом — до 16 августа.

Накануне акимат региона сообщил, что в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности), а для этого необходимо ввести веерные отключения электроэнергии. Согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объема потребляемой энергии. Эта мера действовать до момента устранения аварии на энергоблоках «МАЭК».