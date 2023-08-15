Рост экономики Казахстана за семь месяцев составил 4,8%

За январь – июль экономика Казахстана показала рост до 4,8%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«По итогам января – июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе, рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%», - сообщил Куантыров.

По его словам, по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Министр также сообщил, что темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 57,7%, образовании – на 24,3%, торговле – на 22,6%, сельском хозяйстве – на 21,3%, а также в промышленности – на 9%, в том числе, в горнодобывающей промышленности – на 8,4%.

«По предварительным итогам, в январе – июне внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3% и составил 67,2 млрд долларов, экспорт составил 38 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров составил 12,1 млрд долларов. Импорт товаров составил 29,3 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс составил 8,7 млрд долларов», - привел данные Куантыров.

В свою очередь заместитель председатель национального банка Виталий Тутушкин заявил о снижении инфляции.

«Инфляция в Казахстане снизилась в июле до 14% в годовом выражении. Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза – с пика 26,2% в феврале до 13,5%. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15,0% и 13,6% соответственно», - сказал он.

Тутушкин напомнил, что базовая ставка Нацбанка составляет 16,75% годовых. Очередное решение по ней будет принято 25 августа.