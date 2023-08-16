Строительно-монтажные работы нового международного терминала аэропорта Алматы завершены на 65%, сообщает пресс-служба акимата Алматы. Его открытие планируется в начале лета 2024 года. Эстакаду действующего терминала откроют до 1 сентября этого года.

«Аким Алматы Ерболат Досаев и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан обсудили вопросы хода строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы. Как отметил Каптан, основные строительно-монтажные работы завершены более чем на 65%. Темпы строительства ускоряются. Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года. Открытие объекта планируется раньше заявленного срока, в начале лета 2024 года», – говорится в сообщении.

По мере открытия нового пассажирского терминала, администрация аэропорта начнет модернизацию старого терминала. Новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.

Каптан также отметил, что в аэропорту города могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул.

«Администрацией аэропорта предпринимаются меры по улучшению качества обслуживания - обновлены багажные линии, установлены новые системы кондиционирования, закуплены комфортабельные автобусы. Площадь нового международного пассажирского терминала составляет 53,500 м². С его введением в эксплуатацию пропускная способность аэропорта Алматы увеличится до 14 млн. человек в год, что позволит навести порядок в работе воздушной гавани. К слову, в прошлом году Международный аэропорт Алматы принял 7,2 млн пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 млн чел. в год. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 9 млн человек», – сообщает пресс-служба акимата.

Досаев также отметил необходимость ускорения завершения строительных работ и выразил «готовность оказания всесторонней поддержки со стороны акимата Алматы ввиду стратегической важности объекта».