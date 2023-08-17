Шахта «Казахстанская» горит в Карагандинской области

На шахте «Казахстанская» в Карагандинской области произошло возгорание конвейерной ленты. Из-под земли выведен 131 шахтер из 227, сообщили в четверг в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

«На шахте “Казахстанская” УД АО “АрселорМиттал Темиртау” 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии», - говорится в сообщении.

Во время ЧС в шахте находились 227 человек, 131 шахтера уже вывели на поверхность. В компании отмечают, что сейчас идет проветривание шахты.

К месту происшествия прибыли три отделения республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и департамента по ЧС. Также ожидается прибытие дополнительных спасательных отрядов.