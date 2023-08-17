Часть шахтеров находятся еще под землей
Шахта «Казахстанская» горит в Карагандинской области
фото с сайта kaztag.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

На шахте «Казахстанская» в Карагандинской области произошло возгорание конвейерной ленты. Из-под земли выведен 131 шахтер из 227, сообщили в четверг в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

«На шахте “Казахстанская” УД АО “АрселорМиттал Темиртау” 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии», - говорится в сообщении.

Во время ЧС в шахте находились 227 человек, 131 шахтера уже вывели на поверхность. В компании отмечают, что сейчас идет проветривание шахты.

К месту происшествия прибыли три отделения республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и департамента по ЧС. Также ожидается прибытие дополнительных спасательных отрядов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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