В Акмолинской области не осталось трехсменных школ – акимат

В Акмолинской области на сегодняшний день нет трехсменных школ, сообщил на брифинге руководитель управления образования региона Шокан Оразалин.

«В области были две трехсменные школы – в поселке Жибек жолы и городе Косшы. В Косшы в школе на 1200 мест училось около пяти тысяч детей. С вводом двух школ трехсменку и в Косшы, и в Жибек жолы удалось снять. В области на сегодняшний день нет трехсменных школ», - цитирует Оразалина агентство «Казинформ».

Также он сообщил, что в регионе продолжается строительство 12 школ на 5 552 места, а также двух дополнительных учебных корпусов к СШ №4 города Акколь и к специальной школе-интернату № 4 города Кокшетау. Из них к 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию пять школ. Также за счет частных инвестиций введена в эксплуатацию школа на 1 500 мест в городе Косшы.

Однако, отметил Оразалин, из-за большой миграции не исключено, что трехсменные школы вновь появятся, также открытым остается вопрос малокомплектных школ.

«У нас самое большое количество малокомплектных школ. Из 542 школ области шесть – частные, 536 – государственные, из которых 352 школы малокомплектные», - пояснил он.