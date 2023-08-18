Токаев поручил МЧС провести масштабные противопожарные учения среди населения

Открывая совещание, президент отметил, что прошлой осенью на встрече с общественностью были определены основные направления развития города, в результате чего была принята Программа развития Алматы до 2030 года и утвержден генеральный план города до 2040 года. Токаев напомнил, что, согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет численность населения Алматы составит около 3 млн человек, в будущем все пять частей города будут развиваться в качестве полицентров. Это позволит улучшить ситуацию в центре города и равномерно распределить нагрузку на все районы.

«За последние 10 лет город рос довольно динамично, но хаотично. Территория Алматы расширилась более чем в два раза. Однако инфраструктура в районах развивается неравномерно. Численность городского населения в среднем ежегодно увеличивается на 70 тыс. человек. На работу и учебу в Алматы из сопредельных населенных пунктов ежедневно приезжают 500 тыс. человек. Необходимо своевременно выявлять и устранять такие проблемы», – отметил глава государства.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы развития коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города. Как подчеркнул президент, решение основных проблем развития Алматы требует принятия системных мер. Он привел в пример недавний пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент и подверг критике состояние пожарной безопасности. Президент поручил министерству по чрезвычайным ситуациям провести масштабные учения среди населения в целях повышения осведомленности о действиях при возникновении пожаров. А акимату города поручено принять меры по улучшению материально-технической базы противопожарной службы.

Вместе с тем Токаев считает, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей.