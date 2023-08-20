На «МАЭК» завершили ремонт котла №3
Ограничения по подаче электроэнергии полностью сняты в Мангистауской области
фотография maek.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

На Мангистауском атомном электрическом комбинате закончили ремонт котла №3. Таким образом в регионе полностью сняты ограничения по подаче электроэнергии, сообщили в воскресенье в акимате области.

«На энергоблоке №3 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены ремонтные работы. Энергоблок введен в работу 19 августа. Сотрудники МАЭКа приложили максимум усилий для скорейшего устранения аварийной ситуации», - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.​
Таким образом, по состоянию на 12:00 часов все ограничения по подаче электроэнергии в регионе сняты, включая нефтяной и промышленный сектор.
Напомним, 17 августа на «МАЭК» досрочно завершили ремонт котла №1, за счет чего сняли режим веерного отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий.

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