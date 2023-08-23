В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина

В Тверской области разбился бизнес-джет Embraer, который принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщают росСМИ.

По информации МЧС России, самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург.

«На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», - сообщили агентству ТАСС в МЧС.

Самолет упал вблизи населенного пункта Куженкино. Экстренные службы сообщают, что самолет при ударе о землю сгорел. Найдены тела четырех человек.

«Важные истории» пишут, что упавший самолет принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину – об этом свидетельствует и бортовой номер, который можно рассмотреть на кадрах с места падения. Это подтверждает и Телеграм-канал ЧВК «Вагнер», который также пишет, что самолет сбила ПВО.

Росавиация сообщила, что Пригожин был в списках находившихся на борту. По неподтвержденной пока информации, также в самолете находился основатель ЧВК «Вагнер», ветеран ГРУ Дмитрий «Вагнер» Уткин.